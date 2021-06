Gentile Procuratore,



vorrei ricevere delucidazioni in merito alle difficoltà di trasferimento di Nainggolan dall'Inter al Cagliari: è mai possibile che l'Inter non riesca a sbarazzarsene? Basterebbe regalarlo al Cagliari per non aver più il peso di pagargli lo stipendio fino al 2022!



Luca





Gent.mo Luca,



le trattative non sono così semplici, né mi appare corretto l'uso del verbo "sbarazzarsi" riferito a un calciatore importante come Radja.



Cerchiamo, in ogni caso, di rispondere al tuo interrogativo.



Ponendo il caso che l'Inter sia disponibile a lasciare libero il calciatore verso Cagliari senza pretendere alcun corrispettivo per il cartellino (5-10 milioni?), ci sono, tuttavia, due nodi da sciogliere perché la trattativa possa andare in porto, vale a dire:



1. l'Inter, per evitare di pagare l'ultimo oneroso ingaggio annuale al calciatore, dovrebbe risolvere il contratto riconoscendo a Nainggolan il c.d. incentivo all'esodo (anche con pagamenti diluiti nel tempo);



2. il Cagliari, per poter assecondare le richieste contrattuali del calciatore, sarà condizionato da quanto sarà più o meno cospicua la buonuscita che l'Inter verserà al calciatore stesso. Quest'ultimo, infatti, potrà ottenere lo stipendio desiderato sommando alla cifra dell'incentivo la retribuzione corrisposta dal Cagliari!



Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com ponendo una domanda più tecnica: secondo voi Radja Nainggolan potrà ancora essere determinante per il Cagliari come lo è stato nei suoi anni d'oro?