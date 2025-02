Perché la Juventus ha preso Kelly

Due difensori voleva fare, e due difensori ha fatto. Nella sessione di mercato di gennaio la priorità della Juventus era quella di rinforzarsi dietro dove dopo gli infortuni di Cabal e Bremer il reparto era rimasto troppo corto. Thiago Motta aveva chiesto rinforzi in quella zona di campo e Giuntoli l'ha accontentato. Anzi, sono tre considerando anche Alberto Costa che gioca sulla fascia. Al centro la Juve si è rinforzata con Renato Veiga e- Il difensore inglese è un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli che l'aveva già seguito ai tempi del Napoli, la Juve aveva avviato i contatti qualche settimana prima sondando il terreno come fatto anche con altri difensori. I bianconeri avevano chiesto informazioni anche per Danso del Lens e in Italia si erano interessati a Ismajli dell'Empoli e Beukema del Bologna.considerando che non dovrebbero esserci problemi a far scattare l'obbligo di riscatto.

- Considerando che Bremer e Cabal saranno fuori fino alla fine della stagione o quasi, Kelly si candida per un posto da titolare nella difesa della Juventus. In questi mesi Thiago Motta era in emergenza e spesso ha dovuto adattare anche altri giocatori in posizioni non loro, ora però ha più margine per scegliere difensori di ruolo e le gerarchie potrebbero cambiare: