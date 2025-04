Perché la Juventus ha rinnovato il contratto di Milik

sabattini

Un po' a sorpresa, poco prima della fine del campionato la Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Arek Milk.allungandolo fino al 30 giugno 2027: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con Arkadiusz Milik per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027 - si legge sul comunicato ufficiale - L’attaccante polacco, in bianconero dall’agosto 2022, ha raccolto finora 17 gol nelle 75 partite giocate complessivamente con la Juventus".

- Dopo l'annuncio del club, in tanti si sono chiesti come mai la Juve ha deciso di prolungare il contratto di un giocatore ai margini della squadra e spesso indisponibile perché infortunato., sceso dai 3,5 milioni di euro netti che prendeva finora a 1,75 milioni abbassando l'ammortamento a bilancio.alla riapertura del mercato: per regolamento, infatti, un giocatore con un solo anno di contratto non può andare via a titolo temporaneo.

- Al momento non ci sono ancora dei club che si sono fatti avanti per Milik, chee a questo punto dovrebbe muoversi proprio in prestito. Da capire dove può andare: se in Italia ci società che cercano un attaccante d'esperienza e forte fisicamente potrebbero pensare a lui, magari avendo delle garanzie dal punto di vista fisico; altrimenti non è escluso che il polacco possa andare all'estero per cercare riscatto.