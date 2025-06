Perché la Juventus ha rinnovato il contratto di Tudor

Getty Images

Avanti con Tudor. La Juventus ha deciso di rinnovare nuovamente il contratto dell'allenatore nonostante meno di un mese fa sia scattato il prolungamento automatico fino al 2026 per aver centrato l'obiettivo della qualificazione in Champions.. Un gesto importante da parte della società, che ha deciso di andare avanti con Igor Tudor almeno per i prossimi due anni, a partire dal Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio.- Nonostante il rinnovo automatico, la Juve aveva la possibilità di rescindere il contratto di Tudor pagando una penale all'allenatore. La società però ha deciso di non usufruire di questa clausola e anzi, di allungare il contratto dell'allenatore.

- Eppure c'è stato un momento in cui le strade di Igor Tudor e della Juve potevano separarsi.. Incassato il doppio no con il primo che ha scelto di rimanere a Napoli e l'altro che ha accettato la proposta della Roma, la Juve ha deciso di non andare su altri allenatori e dare piena fiducia a Igor Tudor.