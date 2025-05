Perché la Juventus ha riscattato Kelly

Getty Images

La Juventus guarda al futuro e mette un primo tassello per la stagione 2025/26. Il primo acquisto “formale” per la prossima stagione è, riscattato dal Newcastle già dopo la partita contro il Monza nella quale il difensore inglese è partito titolare rimanendo in campo per tutti i 90 minuti. Dopo quella presenza, infatti, è scattato l’obbligo di riscatto previsto negli accordi tra i due club, e così Kelly è diventato un giocatore della Juventus a titolo definitivo.- L’obbligo di riscatto del difensore inglese, quindi,. La società ha investito una cifra totale di quasi 30 milioni di euro, così divisi: 3 milioni già versati in estate per il prestito (ai quali vanno aggiunti 800mila euro di oneri accessori); il riscatto è di 14,5 milioni di euro pagabili in tre rate, più 6,5 di eventuali bonus al raggiungimento di determinati obiettivi e altri 2,7 milioni di oneri.

- In questa stagione, finora, prima delle ultime tre giornate di campionato,: 10 partite in campionato delle quali una sola da subentrato, altre due in Champions League dove ha fatto il debutto assoluto a febbraio scorso, e una gara giocata in Coppa Italia.