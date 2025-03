Perchè la Juventus ha scelto Tudor: fra contratto e futuro, con Mancini sullo sfondo

Getty Images

Sembra sempre più vicino, anche prima del prossimo turno di campionato in cui i bianconeri saranno impegnati contro il Genoa. Per il tecnico croato si tratterebbe di un ritorno alla società piemontese dopo le parentesi da giocatore - tra il 1998 e il 2005 e nel 2006/07 - e quella da vice di Andrea Pirlo nel 2020/21. Ma Tudor non era l'unica opzione per sostituire il tecnico italo-brasiliano, infattiche, in un primo momento, sembrava l'opzione più accreditata per 'traghettare' la Juventus fino alla fine del campionato.

quelli dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Campione d'Europa nel 2021 e quello dell'ex allenatore di Lazio e Olympique Marsiglia tra le altre, che potrebbe tornare a sedere su una panchina dopo la breve esperienza, comunque positiva in termini di risultati raggiunti, con i biancocelesti dopo le dimissioni di Maurizio Sarri nella passata stagione.- Tra i motivi principali della scelta di Igor Tudor rispetto a Roberto Mancini c'è sicuramente: la Juventus infatti, oltre a dover sostenere i costi per l'esonero di Thiago Motta e dello staff del tecnico italo-brasiliano, dovrà anche far fronte al mancato raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League, che avrebbe portato nelle casse bianconere circa 11 milioni di euro.

- Inoltre Tudor sembra la figura adatta su cui puntare per raggiungere, anche perchè; dall'altra parte Mancini invece difficilmente avrebbe accettato una proposta di contratto valida fino a giugno, a meno che con un'opzione di rinnovo in caso di raggiungimento della prossima UEFA Champions League - che con ogni probabilità sarà prevista anche nel contratto del tecnico croato. Senza dubbio la Juventus sta già facendo riflessioni per la prossima stagione ma la decisione per l'allenatore che guiderà i bianconeri nel 2025-26 sarà presa 'a bocce ferme', a fine campionato e soprattutto dopo il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti tra il 14 giugno e il 13 luglio.