Perché la Juventus non ha ancora annunciato Montero

E' stata una giornata tesa in casa Juventus, decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano è stato esonerato dal club bianconero con un comunicato ufficiale,: con l'allenatore del Bologna c'è già un accordo verbale, al momento è l'unico profilo sul quale hanno puntato e anche lui aspetta solo la Juventus.- Prima però ci sono ancora due partite di questa stagione da giocare, i bianconeri affronteranno proprio il Bologna in trasferta nel posticipo della penultima giornata in programma lunedì 20 alle 20.45; poi chiuderanno il campionato all'Allianz Stadium, davanti ai loro tifosi domenica 26 maggio alle 15 contro il Monza., promosso dalla panchina della Primavera che domani sabato 18 maggio sfiderà il Frosinone alle 11.

- Montero non sarà in panchina perché squalificato, seguirà la squadra dalla tribuna nell'ultima gara prima di salire in prima squadra.: se lo annunciassero oggi, l'allenatore da regolamento sarebbe costretto a scontare la squalifica nel posticipo della prima squadra lunedì contro il Bologna, rimandando così il suo debutto.