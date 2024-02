Perché la Juventus non ha sostituito Danilo col Verona

Lanon riesce più a vincere. Dopo le sconfitte di fila contro Inter e Udinese, i bianconeri si sono fermati sul 2-2 in casa del Verona.. Contro l’Hellas i bianconeri erano andati anche due volte sotto per i gol di Folorunsho, poi ripreso da Vlahovic su rigore, e Noslin; il 2-2 finale l’ha firmato Rabiot col quarto gol in campionato.- Oltre ad aver allungato la striscia senza vittorie, Allegri ora dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Danilo. Il capitano bianconero ha appoggiato male il piede sinistro ricadendo dopo un contrasto aereo con Swiderski all’83’, accusando così un fastidio alla caviglia sinistra., così Danilo ha dovuto stringere i denti e zoppicando è arrivato fino alla fine della partita.- Non solo, nella disperazione totale e a caccia del gol-vittoria, nei minuti finali Danilo. Lì davanti però non ha avuto grandi occasioni, così dopo un po’ Allegri l’ha richiamato in difesa facendolo tornare al suo ruolo naturale. Per Danilo era la 20ª partita stagionale, il difensore brasiliano le ha giocate tutte tranne cinque partite tra ottobre e novembre (Milan, Verona, Fiorentina, Cagliari, Inter) per le quali non era a disposizione per problemi fisici.