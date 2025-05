Perché la Juventus vuole Conte

Stagione complicata, quella della, che dopo l'arrivo di Thiago Motta e lo scudetto nel mirino ha dovuto ridimensionare gli obiettivi previsti e abbassare l'asticella: l'annata bianconera è stata talmente difficile che la dirigenza ha deciso di cambiare allenatore in corsa, con l'esonero dell'ex Bologna a marzo e l'arrivo di Igor Tudor.- Il primo nome di Cristiano Giuntoli è quello di Antonio Conte, che potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione e se dovesse aprire a un ritorno alla Juve il dirigente bianconero affonderebbe subito il colpo.. E' lui il profilo ideale per la società, che vuole tornare il prima possibile a tornare a vincere.

- A marzo scorso Tudor ha firmato un contratto fino alla fine del Mondiale per Club, con rinnovo automatico fino a giugno 2025 in caso di qualificazione alla prossima Champions League;; risparmiando però la spesa di un anno di contratto in caso di rinnovo automatico.