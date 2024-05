Perché la maglia dell'Italia è azzurra

Getty Images

Per capire il perché l'Italia gioca con la maglia azzurra bisogna andare indietro di 110 anni. La prima volta era un'Italia-Ungheria del 6 gennaio 1911. Una vita fa. Si giocava a Milano, all'Arena civica di fronte a 5mila spettatori, e: i Savoia avevano scelto questo colore per il loro regno prendendolo dalla tinta del manto della Vergine Maria tradizionalmente di colore azzurro, a cui la casata era devota. Così il presidente della Federcalcio del tempo chiese di giocare con la maglia azzurra, in un completo con pantaloncini bianchi e calzettoni neri. Da quella volta, in ogni sport, l'Italia è rappresentata dal colore azzurro.

- La prima partita ufficiale della Nazionale è stata in maglia bianca, poco più di sei mesi prima di quel 6 gennaio 1911., che giocava con la maglia bianca; un'altra teoria racconta che non si era trovato un accordo sul colore da indossare e così si scelse il bianco considerato colore neutro.

15 giugno ore 21: Italia-Albania (Dortmund, Westfalenstadion)20 giugno ore 21: Spagna-Italia, Gelsenkirchen (Arena AufSchalke)24 giugno ore 21: Croazia-Italia (Lipsia, Red Bull Arena)(In caso di qualificazione l'Italia giocherà solo una di queste partite)29 giugno ore 18: seconda gruppo A vs seconda gruppo B (Berlino, Olympiastadion)30 giugno ore 21: vincente gruppo B vs terza gruppo A/D/E/F (Colonia, RheinEnergieStadion)1° luglio ore 21: vincente gruppo F vs terza gruppo A/B/C (Francoforte, Waldstadion)2 luglio ore 18: vincente gruppo E vs terza gruppo A/B/C/D (Monaco di Baviera, Allianz Arena)