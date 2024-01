Perché la Roma gioca l'amichevole in Arabia Saudita

La seconda partita di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma sarà in Arabia Saudita. Domani alle 17.45 i giallorossi affronteranno l'Al Shabab in amichevole, saranno le prove generali per la prossima sfida di campionato in programma lunedì 29 alle 20.45 a Salerno contro la squadra di Pippo Inzaghi. Per la gara di domani l'allenatore non ha convocato Mancini, Huijsen, Spinazzola e Dybala, che sono rimasti tutti a Trigoria per smaltire problemi fisici.



AL SHABAB-ROMA: PROBABILI FORMAZIONI, DATA, ORARIO E DOVE VEDERLA



PERCHE' LA ROMA GIOCA IN ARABIA SAUDITA - L'amichevole con la squadra araba dove gioca anche l'ex Atletico Madrid Carrasco arriva tra le due partite di campionato contro il Verona e la Salernitana, ma sono in tanti sui social a chiedersi come mai i giallorossi hanno programmato questa partita in Arabia Saudita. Una trasferta impegnativa imposta da motivi di sponsor: l'amichevole nasce dall'accordo tra la Roma e il nuovo sponsor Riyadh Season chiuso in questa stagione, nel quale era stata prevista una partita della squadra in Arabia Saudita.