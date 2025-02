Perché la Roma ha preso Gourna Douath

Nel mercato di gennaio la Roma aveva bisogno di mettere muscoli a metà campo, Ranieri aveva chiesto un rinforzo lì in mezzo specificando che avrebbe voluto un centrocampista con caratteristiche fisiche importanti, che potesse dominare nei contrasti e rompere il gioco avversario. Così i dirigenti hanno sondato diversi nomi, affondando il colpo per. Classe 2003, è un centrocampista francese di 185 cm che gioca prevalentemente da mediano davanti alla difesa.QUANTO HA PAGATO LA ROMA GOURNA DOUATH - E' arrivato dal Salisburgo in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni (gli obiettivi da raggiungere per far scattare l'acquisto a titolo definitivo non sono semplici).intanto i giallorossi hanno versato 400mila euro per il prestito, il resto - eventualmente - è legato a un acquisto a titolo definitivo.

- Gourna-Douath era un pallino del Milan, che già da un po' di tempo l'aveva messo nel mirino e ci aveva pensato anche nel mercato di gennaio:, ma la cessione di Bennacer ha liberato la casella solo nelle ultime ore di mercato quando poi è arrivato Bondo dal Monza. Con l'arrivo del centrocampista francese alla Roma si era pensato anche che potesse partire Cristante, poi rimasto a disposizione di Ranieri.