Perché la Roma vuole Gasperini

Claudio Ranieri l'ha detto e ridetto, alla fine di questa stagione lascerà la panchina della Roma. L'allenatore l'ha ribadito più volte: smetterà il suo lavoro e rimarrà in società come consigliere/consulente dei Friedkin. Verrà consultato sulla scelta del nuovo tecnico, dirà la sua e avrà voce in capitolo su tutto il mercato estivo della Roma.. Stanno valutando più profili, in attesa di fare una scelta definitiva.

- Gian Piero Gasperini è uno dei nomi sui quali sta lavorando la Roma e quello sul quale stanno spingendo di più.. E Gasp durante la sua esperienza all'Atalanta ha dimostrato di avere queste caratteristiche, abbinate a obiettivi centrati e la vittoria dell'Europa League che passerà alla storia.

- Gasperini ha ancora un altro anno di contratto con l'Atalanta, ma dopo tanti anni l'allenatore sente che il suo ciclo in nerazzurro è arrivato alla fine. La società però proverà fino all'ultimo a convincerlo a rimanere, per questo; Gasp ha preso tempo e sta valutando tutte le ipotesi, con la possibilità che possano arrivare anche altri club a interessarsi a lui.