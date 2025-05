Perché l'Arsenal non gioca il Mondiale per Club

Getty Images

È calcio d’estate, ma che calcio… Una volta archiviata la Serie A si partirà con il, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio negli Stati Uniti e sarà la prima edizione con il nuovo format: 32 divise in otto gironi da quattro, le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta.: i bianconeri sono stati inseriti nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; i nerazzurri sono nel gruppo E con Monterrey, River Plate e Urawa Reds.- Nel torneo che si giocherà in Usa non ci sarà l'Arsenal, che non rientra nei 12 posti destinati ai club europei: al Mondiale per Club si sono qualificati i campioni della Champions League degli ultimi 4 anni e le 8 squadre con la miglior posizione nel ranking UEFA (massimo due squadre per ogni Paese).. Il motivo? Per un discorso di ranking, per andare negli Stati Uniti avrebbero dovuto vincere la Champions League nella scorsa stagione e in quel caso avrebbero preso il posto del Chelsea; ma i Gunners l'anno scorso sono stati eliminati ai quarti di finale dal Bayern Monaco.

- Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito.ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.