Perché Lautaro ha lasciato il ritiro dell'Argentina

AFP via Getty Images

Dall'Argentina sono arrivate brutte notizie per l'Inter:di qualificazione al Mondiale 2026 contro Uruguay (nella notte tra venerdì 21 e sabato 22) e Brasile (nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26). Il classe '97 salterà così le due partire e rientrerà a Milano in questi giorni.- Il motivo dell'assenza è dovuto a un infortunio muscolare, che nello specifico ha colpito i muscoli ischiocrurali. A spiegare l'entità del problema è stata la stessa federazione argentina, che attraverso una nota ufficiale comunica l'assenza di Lautaro per le prossime due gare: "del bicipite femorale sinistro" si legge nel comunicato.

- Lautaro ha risposto alla convocazione di Scaloni per le due partite, ma; domenica scorsa, invece, a Bergamo contro l'Atalanta ha giocato tutta la partita. Dal ritiro della nazionale filtrava ottimismo sul suo impiego almeno contro il Brasile, ma il comunicato ufficiale ha annunciato che il giocatore non sarà a disposizioni e tornerà a Milano. Ora bisognerà capire se rischia di saltare qualche partita anche con l'Inter.