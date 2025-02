Perché l'Inter ha preso Zalewski

L'Inter aveva messo in programma da un po' di tempo la cessione di Buchanan: dopo il rientro dall'infortunio i nerazzurri hanno avuto un colloquio con il giocatore spiegandogli che avrebbero trovato insieme la soluzione migliore per tutti. Sul tavolo sono arrivate diverse offerte e la migliore è stata quella del Villarreal, che per il canadese ha proposto un prestito con diritto di riscatto. Per sostituirlo i nerazzurri volevano

- L'idea dei dirigenti dell'Inter infatti era proprio quella di prendere un giocatore già pronto ma che potesse avere margini di crescita con lo sguardo proiettato anche sul futuro;dopo aver rinnovato per un altro anno il contratto in scadenza con i giallorossi.

- Prima che l'Inter pensasse a Zalewski, sull'esterno di nazionalità polacca c'era il Marsiglia. L'OM si era interessato al giocatore che piace molto a De Zerbi,. I giallorossi avevano accettato ed erano più propensi a mandare il giocatore in Francia che all'Inter, ma alla fine ha prevalso la volontà del ragazzo che ha scelto i nerazzurri.