Perché l'Inter vuole Bonny del Parma

Testa al campo, con uno sguardo puntato sempre sul mercato: l'è ancora in corsa per provare il double scudetto più Champions League, ma ad Appiano c'è già chi sta iniziando a lavorare per pianificare il futuro. Ausilio e Marotta stanno sondando i primi obiettivi di mercato in base alle esigenze dell'allenatore,, verbale, e una distanza di circa 5 milioni di euro col Marsiglia da colmare.- L'Inter cambierà qualcosa anche in attacco, Arnautovic e Correa andranno via per fine contratto e Taremi è sotto osservazione dopo qualche lampo nella fase finale di una stagione complicata. Lì davanti ai nerazzurri piace il francese del Parma Ange-Yoan Bonny, classe 2003 e contratto in scadenza a giugno 2027.e in questo senso Bonny potrebbe essere il rinforzo giusto.

- L'Inter ha già preso informazioni sul ragazzo, un primo sondaggio per capire margini e costi di una trattativa perché da quelle parti sono convinti che Bonny possa esplodere da un momento all'altro.: al momento è un'idea senza nessun passo concreto, ma anche gli azzurri hanno acceso i riflettori sul gioiellino del Parma. E non sono escluse richieste anche dall'estero nelle prossime settimane.