Perché l'Inter vuole Luis Henrique del Marsiglia

AFP via Getty Images

Il centrocampista del Marsiglia. Brasiliano classe 2001, esterno d'attacco che l'estate scorsa ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2028 e con l'arrivo di De Zerbi è diventato un giocatore-chiave per l'OM. I nerazzurri lo stanno seguendo da tempo e la presenza del ds del club francese Medhi Benatia a San Siro in occasione dell'andata del derby di Coppa Italia con il Milan rappresenta un segnale di come l'Inter stia portando avanti i colloqui per il giocatore.- Nell'Inter di Inzaghi Luis Henrique; a inizio stagione il brasiliano è stato schierato anche da esterno offensivo a sinistra, e contro l'Auxerre ha fatto anche il trequartista centrale. L'Inter quindi potrebbe prendere un giocatore giovane e con margini di miglioramento ma già pronto per diventare uno dei candidati sulla fascia destra.

- Dopo una prima richiesta d'informazioni Marotta e Ausilio stanno approfondendo i discorsi col Marsiglia, Luis Henrique è assistito dalla Roc Nations che è la stessa agenzia che gestisce anche gli interessi di Dimarco (oltre a Filip Stankovic, in prestito al Venezia),. Questa è la richiesta dell'OM per far partire l'esterno brasiliano, l'Inter riflette e pianifica la strategia per provare a chiudere l'operazione entro la fine di maggio.