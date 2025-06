Perché l'Udinese ha preso Bertola

Getty Images

Quando si tratta di prendere giovani da valorizzare e poi rivendere a peso d'oro, l'Udinese è uno dei migliori club italiani. I bianconeri sono maestri nel trovare il talento giusto e aspettarlo con pazienza, seguire da vicino la crescita e poi mettersi lì, a braccia incrociate, ad aspettare offerte. Lo fanno da anni, pescando e cedendo quasi sempre bene.- Il primo acquisto dell'Udinese nella sessione estiva di mercato è. Classe 2003, i bianconeri lo stavano seguendo da tempo e nella scorsa stagione hanno mandato più volte gli scout a seguirlo da vicino nelle partite dello Spezia in Serie B. Le relazioni erano positive, il difensore centrale rappresentava un'occasione di mercato che i bianconeri non si sono fatti sfuggire; il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2030.

- Per prendere Bertola l'Udinese ha superato la concorrenza di altri club di Serie A: l'entourage del giocatore aveva avuto qualche contatto con il Sassuolo ma i bianconeri sono stati più convinti ad andare fino in fondo accelerando la trattativa., senza però mai avviare i discorsi né con l'Udinese né con il giocatore. L'ex Spezia potrebbe non essere l'unico acquisto in difesa per l'Udinese, che punta a rinforzare il reparto con almeno un altro rinforzo.