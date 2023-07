Leo Messi ha fatto dietrofront ai milioni dell'Arabia Saudita. A differenza di altri giocatori,. Nessuna novità, è già tutto ufficiale da tempo. Ma cosa c'è dietro alla scelta dell'ex Barcellona? Messi ha rifiutato 400 milioni messi sul piatto dall'Al-Hilal per prenderne circa 50/60 a Miami.- In attesa del debutto con la nuova maglia atteso per il 21 luglio in League Cup contro il Cruz Azul, la società sta facendo ogni tipo di scelta indirizzata verso la centralità di Leo. Secondo il Corriere dello SportE Beckham? L'ex Spice Boy gli telefonava, ma si limitava a parlare di calcio per non pressarlo troppo. Come a monitorare la situazione senza affondare il colpo. A quello, ci pensava il presidente. Lo stesso che gli ha promesso di portare in squadra qualche suo ex compagno del Barça: arriverà Busquets, si sta provando per Jordi Alba.- Per portare a termine l'opera di convincimento però non è bastato il super ingaggio proposto a Leo, al quale: una parte dei ricavati della vendita televisiva del campionato statunitense saranno destinati a Messi. Ma mica è finita qui: il numero 10 dell'Inter Miami incasserà anche parte dei ricavi che farà Adidas sulla vendita della sua maglia. Un contratto faraonico con bonus extra campo, così il club americano ha convinto Leo Messi a dire no all'Arabia.