Milan-Bologna, gara ferma per un minuto al 16': cosa è successo

Redazione CM

Al 16' di Milan-Bologna il gioco si è fermato: minutaggio corrispondente al numero di maglia di Mike Maignan, portiere rossonero che la scorsa settimana è stato vittima di vergognosi ululati razzisti a Udine, nella gara contro l'Udinese.



COSA E' SUCCESSO - La partita è stata interrotta per mantenere alta l’attenzione sul tema della discriminazione. Ai tifosi è stato chiesto di accendere le torce dei propri smartphone per trasformare lo stadio in un mare di luce contro le tenebre del pregiudizio.



LA FRASE - Sul megaschermo una frase di Martin Luther King: "Darknes cannot drive out darkness. Only light can do that", cioè "L'oscurità non può cancellare l'oscurità, solo la luce può farlo".