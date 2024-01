Perché Onana non gioca Camerun-Guinea in Coppa d'Africa

Redazione CM

Ha corso contro il tempo, si è dato disponibile a giocare due partite in due giorni, ma non c'è stato niente da fare: André Onana è costretto a saltare Camerun-Guinea, esordio in Coppa d'Africa, per un imprevisto logistico. La storia tra il portiere del Manchester United e la nazionale del Camerun continua ad essere ricca di colpi di scena: nel novembre del 2022 l'estremo difensore ex Inter aveva dovuto rinunciare al sogno di giocare il Mondiale in Qatar per divergenze con il ct Rigobert Song e la sua avventura in nazionale sembrava finita, ma lo strappo è stato poi ricucito.



LA RICOSTRUZIONE - Ora un nuovo inconveniente, ma questa volta casuale. Onana ha fatto il possibile per esserci al debutto del Camerun in Coppa d'Africa, domenica ha difeso i pali dei Red Devils contro il Tottenham, a 24 ore dalla partita della Guinea, e ha fatto di tutto per essere disponibile, ma per questioni di sicurezza non è stato possibile: a causa della nebbia - riporta Sportface -, il suo jet privato non è potuto atterrare a Yamoussoukro (Costa d'Avorio), sede della partita. Il jet ha effettuato un atterraggio straordinario ad Abidjan, a tre ore di macchina: niente corsa contro il tempo, il ct Song ha deciso di schierare il secondo portiere Fabrice Ondoa, con Onana che si preparerà per il successivo big match con il Senegal.