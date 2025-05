Perché Osimhen può andare in Arabia Saudita

Getty Images

Dopo una stagione in Turchia, al Galatasaray che l'estate scorsa l'ha preso in prestito secco dal Napoli, Victor Osimhen torna in azzurro ma solo temporaneamente, perché ormai il suo rapporto con De Laurentiis è terminato già un anno fa e non ci sono possibilità che rimanga a Napoli.- L'attaccante nigeriano sta valutando seriamente un suo futuro nella Saudi Pro League., che in questa stagione è stato pagato interamente dal Galatasaray. Per il momento in Europa non ci sono club disposti a pagare uno stipendio di questo livello, in Premier League c'è qualche club che ha preso informazioni senza però mai approfondire i discorsi.

- L'Al-Hilal ha avanzato una proposta da 30 milioni di euro netti a stagione per tre anni. Un totale di 90 milioni di euro. E' questa l'offerta più importante sul tavolo di Victor Osimhen, che si è preso un po' di tempo per riflettere bene e valutare tutte le ipotesi con l'obiettivo di non sbagliare scelta sul suo futuro.ma il Napoli non vorrebbe dare il giocatore a una diretta concorrente, inoltre a oggi i rapporti tra De Laurentiis e Giuntoli sono rimasti freddi dopo l'addio del dirigente al Napoli.