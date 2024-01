Perché Pafundi ha scelto la Svizzera

riparte dalla Svizzera, Losanna. L’attaccante lascia l’Udinese in prestito fino a gennaio 2025 con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, nell’accordo tra i due club c’è una clausola secondo la quale l’Udinese può richiamarlo dopo sei mesi se il giocatore farà meno del 50% delle partite.- Su Pafundi c’erano anche quattro club di Serie B: Reggina, Sampdoria, Palermo e Venezia. Nelle orecchie di Simone però risuonava l’eco di quella frase di Spalletti: “I giovani non devono sedersi in panchina, meglio farsi le ossa all'estero e non in Serie B". Detto, fatto. Ma perché ha scelto proprio il Losanna?; il piano di Pafundi è fare bene in Svizzera per poi vedere se si aprono nuove piste consapevole anche che l’Ineos vuole puntare su giovani talenti e potrebbe prendere nuovi club.- L’ultimo giovane italiano ad andare in Svizzera è stato, che dopo l’esperienza al Basilea è rientrato in Italia e oggi è un punto fermo del Bologna. La situazione del classe 2002 era simile a quella di Pafundi: alla Roma trovava poco spazio, al Genoa non è riuscito a emergere e così è andato in Svizzera per tornare da protagonista. Ora tocca a Pafundi.