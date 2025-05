Perché Palladino ha lasciato la Fiorentina

Un po' a sorpresa, in un pomeriggio di fine maggio. A meno di un mese dal rinnovo del contratto fino a giugno 2027. E proprio alla vigilia della finale di Conference League tra Chelsea e Betis Siviglia, che ha fatto fuori i viola nella semifinale. Palladino è arrivato a tanto così dall'ultimo atto del torneo in Polonia, in campionato aveva centrato la qualificazione alla prossima Conference League.- In realtà l'allenatore era già da qualche mese che stava valutando la sua posizione, rifletteva su un futuro lontano da Firenze e ha pensato più volte di lasciare alla fine della stagione., probabilmente sempre in Serie A.

- In queste settimane ci sono stati dei contatti con l'che perderà Gasperini (verso la Roma). Palladino si può considerare un "allievo" di Gasp e l'idea dei nerazzurri è quella di dare continuità al progetto scegliendo un allenatore con una filosofia simile. La Fiorentina, invece, è a caccia di un nuovo tecnico: tra i profili che sta valutando la società ci sono quelli di