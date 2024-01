Perché Perez al Napoli è saltato

Il mercato è fatto di colpi di scena, di trattative lampo e affari saltati all’ultima curva. Proprio come quello di Nehuen Perez al Napoli, che alla fine ha fatto retromarcia e dopo aver trovato l’intesa verbale con l’Udinese ha deciso di tirarsi indietro per l’argentino in questa sessione di mercato. Ma cos’è successo? Proviamo a ricostruire le dinamiche degli ultimi giorni.



L’ACCORDO PER PEREZ - Napoli e Udinese avevano trovato l’accordo sulla base di 16 milioni di euro di parte fissa, più due di bonus. I due club stavano discutendo anche l’inserimento di Østigard, condizione fondamentale per i bianconeri per la conclusione positiva dell’affare. Occhio, perché sarà questo il fattore decisivo.



IL NAPOLI BLOCCA ØSTIGARD - Il Napoli è disposto a mettere nella trattativa anche il difensore norvegese, che nonostante sia in uscita parte titolare nella gara dell’Olimpico con la Lazio. E gioca una gran partita. Il Napoli fa dietrofront: Østigard rimane in azzurro, per volontà della società con l’ok di Mazzarri. E Nehuen Perez rimane all’Udinese. Salta tutto, nonostante l’accordo verbale.