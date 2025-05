Perché Pio Esposito può giocare il Mondiale per Club con l'Inter

L'Inter è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format.; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa ha aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

- I dirigenti dell'Inter stanno facendo delle valutazioni su le possibili mosse di mercato nella finestra extra dedicata alle partecipanti al Mondiale per Club. I nerazzurri il 30 giugno perderanno Arnautovic e Correa per fine contratto, Inzaghi in attacco rimarrebbe solo con Lautaro, Thuram e Taremi e, diventando uno dei protagonisti della squadra anche nei playoff.

- In estate il più piccolo dei tre fratelli Esposito aveva avuto diverse richieste anche dalla Serie A, ha accettato lo Spezia perché lì era già stato e si era trovato bene, ha sentito la fiducia dell'allenatore, considerando anche la firma messa sul playoff contro il Catanzaro. Numeri importanti per un ragazzo che l'Inter ha monitorato a distanza, e che ora sta pensando di riportare alla base.

- Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito.ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.