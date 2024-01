Perché Popovic al Milan è saltata

Il futuro disi colora di azzurro. Azzurro Napoli, che con un blitz in un hotel di Milano ha affondato il colpo per strappare il sì del classe 2006 serbo che si è svincolato a inizio gennaio dal Partizan Belgrado. Arriverà a parametro zero, ma sarà a disposizione solo dalla prossima stagione:fino a fine stagione, perché in rosa non ci sono più slot disponibili per tesserare giocatori non comunitari.- Salvo colpi di scena quindi il prossimo anno Popovic giocherà col Napoli. E pensare che quando era partito dalla Serbia per venire in Italia era convinto di vesitire la maglia del Milan. Lo pensavano tutti, o quasi.La trattativa era ai dettagli. Ma è saltata quando l'agente del giocatore ha chiesto una cifra per le commissioni considerata troppo alta dai rossoneri.- Il Milan storce il naso e scuote la testa. Non se ne parla. Margini per rimettere in piedi la trattativa non ce ne sono, l'affare salta. Tanti saluti., il suo obiettivo è giocare in Serie A. In quei giorni viene accostato alla Juventus che pensa a beffare i rossoneri, ma chi si è mosso concretamente è stato il Napoli. Che ora ha un gioiello serbo tra le mani.