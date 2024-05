Perché Rabiot è uscito in Bologna-Juventus? Infortunio muscolare

Non solo Dusan Vlahovic, ma anchenel corso del secondo tempo di Bologna Juventus e con il risultato che vedeva i bianconeri allenati da Paolo Montero, all'esordio in panchina dopo l'esonero di Allegri, sotto per ben 3-0.Il centrocampista francese si è toccato la coscia e ha chiesto la sostituzione e la prima diagnosi parla diL'infortunio dovrà essere approfondito, ma anche lui è sicuramente a rischio per l'ultima gara stagionale che vedrà la Juventus affrontare in casa il Monza.

La buona notizia arriva però dalla sostituzione perché al posto di Rabiot, Montero ha mandato in campoal rientro ufficiale dopo aver scontato la lunga squalifica per calcio-scommesse che lo ha tenuto fuori dai giochi per praticamente tutta la stagione.