Perché Reijnders può lasciare il Milan

GETTY

Una voce dall'Inghilterra spaventa i tifosi del Milan: il Manchester City è su. Tutto vero, perché secondo il Guardian il club inglese è interessato al centrocampista olandese che è stato inserito nella short list degli obiettivi per l'estate.. Il giocatore non ha mai manifestato la volontà di andare via e a Milano si trova molto bene, ma se dovesse arrivare un'offerta importante non è escluso che possa partire.- La società non vorrebbe privarsi del centrocampista olandese che sta vivendo la sua miglior stagione della carriera, ma molto dipende anche dall'eventuale qualificazione del Milan alla prossima Champions League:. Il City sta studiando un'offerta importante per provare ad affondare il colpo, al momento non ci sono stati contatti né con il Milan né con il padre/agente, ma è una situazione da tenere monitorata.

- Sullo sfondo per Reijnders, come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, c'è anche il Chelsea, che aveva fatto una prima richiesta d'informazioni senza però mai approfondire i discorsi e a oggi quella pista è rimasta in stand by. Se non dovesse essere l'ex Az Alkmaar a lasciare i rossoneri,sono quelli con più mercato oltre al centrocampista olandese.