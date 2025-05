Perché Rugani può giocare il Mondiale per Club con la Juventus

Getty Images

La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format.; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa ha aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

- I bianconeri potrebbero aprofittare di questa finestra di mercato extra per rinforzare la rosa in vista del torneo negli Stati Uniti. Quello che filtra, per ora, è la possibilità di inserire in rosa qualche giocatore che rientrerà dal prestito: tra questi c'è, che dopo la delusione con l'Ajax per aver perso il titolo in Olanda, torna a Torino e, se Tudor lo porterà in Usa, proverà a giocarsi le sue chance nel Mondiale per Club.- Rugani si è trasferito all'Ajax l'estate scorsa in prestito secco, il difensore era fuori dai piani di Thiago Motta e così le parti hanno trovato insieme una soluzione che accontentasse tutti;, alle quali si aggiunge un gol segnato in Coppa d'Olanda a dicembre.

- Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito.ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.