Che altro, sennò? Hai visto Spalletti prendere metaforicamente a calci nel sedere la Juventus, 5 gol e meno male che a un certo punto si sono fermati, e il giorno dopoché altrimenti anche l’orgogliosa rincorsa del secondo tempo sarebbe stata impossibile.(arbitro compreso). Ma poiché il Verona non è il Monza, sennò non sarebbe già per due terzi in Serie B, Inzaghi si salva e aggancia la Juventus al terzo posto e va a 1 punto dal Milan.Dopo, una voragine che vedremo se e chi riuscirà a colmare, con le partite che chiudono la penultima di andata.ma pur sempre una vittoria. Da sola, non salverà il bilancio stagionale di chi la riporterà a Milano, ma figuriamoci chi invece la perderà…Male il Milan, che rimonta dopo avere rischiato di affondare. Meglio l’Inter, che segna subito e poi non riesce a chiuderla senza affanni, come a quel punto sarebbe stato logico.Giocatori stanchi o fuori forma, svagati o forse solo scarsi e sopravvalutati. Nel comune pensiero, se il Milan va male è colpa del mercato. Se va male l’Inter, è colpa di Inzaghi. È vero? È giusto?Tra le colpe di Inzaghi, anche avere preferito Correa a Dybala, ogni tanto la tesi torna a galla.Pioli ha avuto mille meriti nella crescita che ha portato il Milan allo scudetto, inatteso ma strameritato. Però da lì in avanti, probabilmente ha pensato di poter incidere oltre le sue possibilità. A Inzaghi nessuno risparmia nulla, ma se il mercato del Milan è fin qui fallimentare (investimenti e non veri rinforzi, secondo la politica della proprietà, cui non interessa lo scudetto, ma basta la conferma in Champions League) quello dell’Inter è stato forse migliore?Acerbi e Mkhtaryan, due scarti delle romane. Il Napoli sta facendo la differenza con giocatori nuovi, giovani, pescati in giro per il mondo, non tra gli esuberi a parametro zero.Venerdì, sapremo se sarà poi effettivamente un tribunale sportivo a stabilire la sua posizione finale in classifica.è bastata una sconfitta netta a spazzare via 8 vittorie, quasi tutte risicate, appena un paio convincenti.non due settimane. Sparagnina, furba, micragnosa, presa a schiaffi in Europa e dal Napoli, è tornata a livello Champions solo per la modestia altrui.@GianniVisnadi