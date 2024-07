Perché Sinner non partecipa alle Olimpiadi di Parigi 2024

Getty Images

A due giorni dalla cerimonia inaugurale, il tennista italiano e numero uno al mondo del circuito ATP ha annunciato ufficialmente la propria assenza ai Giochi Olimpici.Sinner, che aveva già saltato le Olimpiadi di Tokyo 2020, disputate nel 2021 per l'emergenza Covid-19, è stato fermato da una tonsillite."Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare.

Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo.Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa.Forza Italia".