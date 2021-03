È l'appello lanciato nelle scorse ore da Gareth Southgate, commissario tecnico della nazionale inglese . Un appello pressante, sollecitato da considerazioni che molti interpreterebbero come una richiesta di privilegio e invece è richiamo a realtà e buon senso.. Una pausa che anche a causa della pandemia è stata più che mai sottoposta a dubbi e contestazioni. Ma non è stato in difesa dello spazio assegnato alle rappresentative che l'allenatore dell'Inghilterra ha preso la parola. Piuttosto, il calendario è stato un pretesto per sollecitare l'attenzione e porre una questione che avrebbe meritato di essere discussa anche prima.. Viaggiano in una misura sconosciuta ai più,, danno luogo a assembramenti indiscutibilmente a rischio. Insomma, sono portati a tenere comportamenti tali da mettere oggettivamente a repentaglio la salute loro e di chi li frequenta.Nonostante le restrizioni e persino i lockdown che in altri paesi (Inghilterra compresa) sono stati attivati. Il resto del sistema si ferma, il calcio no.Sui motivi per cui il calcio di vertice debba andare avanti comunque si potrebbe discutere a lungo, e ciò ci porterebbe fuori strada. Meglio mantenersi sul tema specifico e guardare all'argomentazione di Southgate. Chee aggiunge che i costi di una vaccinazione rapida potrebbero essere sostenuti dallo stesso mondo del calcio: “Non sto affatto suggerendo che (i calciatori) avrebbero dovuto stare avanti a altre categorie cruciali o agli insegnanti, ma ritengo ci stiamo avvicinando a un punto in cui l'idea sia accettabile e inoltre il calcio potrebbe comprare e amministrare i vaccini consentendo al Servizio Sanitario Nazionale (NHS) di risparmiare su questo costo”., e compisse gli opportuni passi per favorire accordi in questo senso fra i governi nazionali e le singole federazioni.@pippoevai