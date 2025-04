Perché Spalletti non convoca Orsolini in Nazionale

Getty Images

L’attaccante sta segnando a raffica e ha già scavallato la dozzina di goal in stagione tra tutte le competizioni. Nonostante i rossoblù stiano volando, il loro giocatore migliore fatica ancora a far breccia in Lucianocreando un forte dibattito su questa scelta tra chi continua a professare fiducia nell’ex Napoli e chi invece ritieneche pure sono stati portati in Nazionale.

Anzitutto occorre ricordare che tra le motivazioni che hanno spinto il tecnico di Certaldo a fare a meno di lui c’è il fatto che l’esterno fossePoi sussiste il problema. Il ct ha ormai virato suluno schema questo nel quale difficilmente si trova spazio per, abile com’è a partire da destra per rientrare sul suo amato mancino.Le porte per lui però non sono chiuse, tutt’altro. Potrebbe essere infattiper cambiare ritmo e magari perO potrebbe anche essere, il giocatore dalle caratteristiche più simili all’ex Ascoli. Spalletti d’altronde lo aveva già convocato aNon è stato invece presente nella lista per l'Europeo, dopo essere stato escluso per le amichevoli di giugno. Sempre a giugno, un anno dopo, l’Italia si giocherà una porzione di Mondiali in casa delladove il suo nome potrebbe tornare in voga.