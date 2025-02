Perché Taranto-Crotone è rinviata: cosa succede in Serie C, le squadre a rischio esclusione

Per Taranto e Turris la stagione 2024/25 è da incubo e può concludersi in anticipo. Pugliesi e corallini infatti sono vicini all'esclusione dal campionato di Serie C. Il motivo? Inadempienze sui pagamenti, riscontrate dalla Covisoc, che hanno portato a penalizzazioni. E che, ora, avvicinano i due club a chiudere prima della stagione il cammino nel Girone C.- La squadra più vicina all'esclusione sembra essere il Taranto, che da settimane scende in campo con la Juniores e che ha accumulato 14 sconfitte consecutive e pesanti.

Martedì la Covisoc ha chiuso gli accertamenti, come notificato dalla Procura Federale della FIGC, in merito ai pagamenti riguardanti il trimestre novembre 2024-gennaio 2025.L'oggetto delle indagini è il seguente:"Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società Taranto F.C. 1927 S.r.l., entro il termine del 17 febbraio 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 2) delle N.O.I.F.".

Come riportato da Telesveva, nel mirino non ci sarebbero i contributi previdenziali - regolarmente versati -, bensì il- La prossima audizione è stata fissata per sabato ed eventuali decisioni spettano a giustizia sportiva e Tribunale Federale Nazionale. Nel frattempo,, partita valida per la 29esima giornata e inizialmente in programma sabato 1 marzo alle ore 17.30:"Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, sentito il parere dei Componenti del Consiglio Direttivo, viste:

- la Decisione n. 0093TFNSD del 12.11.2024, come confermata con Decisione n.0069CFA del 19.12.2024;- la Decisione n. 0106TFNSD del 28.11.2024;- la Decisione n. 0134TFNSD del 31.01.2025;- la nota del Procuratore Federale del 26.02.2025 nella quale comunica l’intervenutanotifica alla Società Taranto F.C. 1927 dell’avviso di conclusione indagini nelprocedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.dispone il rinvio della gara del Campionato Serie C NOW Taranto-Crotone, già programmata per il giorno sabato 1° marzo 2025 alle ore 17:30, a data da destinarsi".

- Situazione analoga per il club di Torre del Greco. Come riferito da Tuttoturris.com, la società sarebbe costretta a convivere non solo con il mancato pagamento di stipendi arretrati, ma anche conEntro il weekend si attendono novità anche per quanto riguarda i campani, che non vincono dal 19 ottobre accumulando 13 sconfitte nelle successive 18 partite. A differenza del Taranto, tuttavia,nella ventinovesima giornata del Girone C di Serie C.