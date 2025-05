Perché Torino-Inter è stata sospesa per pioggia e perché è ripresa subito: cosa dice il regolamento

Getty Images

Torino-Inter è stata sospesa per qualche minuto al 44' del primo tempo a causa del nubifragio che si è abbattutto sullo stadio dei granata. L'arbitro La Penna, come da regolamento, dopo un confronto con i due capitani - Ricci e De Vrij - ha deciso di riprendere l'incontro, facendo così terminare il primo tempo. C'è da ricordare che la decisione sulla sospensione spetta sempre al direttore di gara, che deve verificare le condizioni del campo, valutando rimbalzo del pallone, situazione del terreno di gioco e altri fattori, come le condizioni di visibilità.

La situazione del terreno di gioco dell'Olimpico Grande Torino è rimasta complicata per entrambe le squadre. Il primo tempo è finito, poi, dopo 6 minuti di recupero, nella speranza che il temporale possa diminuire l'intensità per l'inizio della ripresa.