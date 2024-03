Perché Totti, Mourinho e Ronaldo erano alla finale della Coppa d’Egitto

La finale di Coppa d’Egitto tra Zamalek-Al Ahly si è giocata sotto gli occhi di tre campioni d’eccezione: Francesco Totti, Josè Mourinho e il brasiliano Ronaldo erano presenti in Arabia Saudita al King Saud University Stadium di Riyadh dove si è giocata la partita.



PERCHÉ TOTTI, MOURINHO E RONALDO ERANO ALLA FINALE DI COPPA D’EGITTO - I tre sono stati invitati per rendere speciale l’evento e avere una risonanza maggiore a livello sportivo. È l’ennesima iniziativa dei vertici del calcio arabo, che continuano a investire nel mondo del calcio con idee e strategie finalizzate a diventare uno dei Paesi di riferimento per questo sport. Totti Mou e Ronaldo hanno dovuto portare in campo la coppa prima del fischio d’inizio.



LA FOTO SU INSTAGRAM - L’ex capitano della Roma ha immortalato il momento cok una storia sul suo profilo Instagram, insieme a Mourinho e Ronaldo mentre, con la coppa in mano, si dirigono verso il campo. “Non mancava niente" ha scritto Totti ridendo.



COM’È ANDATA LA PARTITA - In campo ha trionfato l’Al Ahly campione in carica, che ha vinto 2-0 conquistando la 39º coppa d’Egitto nella storia del club. Mai nessuno ne ha vinte così tante. Decisivo nei minuti finali il centrocampista classe ‘98 Ashour, che prima segna all’86’ sbloccando la partita e poi serve ad Afsha il pallone per la rete che chiude la gara nei minuti di recupero. Curiosità: nel finale nell’Al Ahly è entrato anche l’ex Dortmund Anthony Modeste.