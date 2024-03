Perché Tudor al Napoli era saltata

L’ultima esperienza di Igor Tudor in Serie A prima di sedersi sulla panchina della Lazio è stata quella al Verona, stagione 2021-22 chiusa con un nono posto.proprio con Tudor e con il suo agente prima di virare su Walter Mazzarri (poi sostituito da Calzona).- Erano stati giorni di contatti continui, telefonate, incontri, dettagli da sistemare in attesa di quelle firme che alla fine non sono mai arrivate. Il motivo? Tudor non accettava un contratto solo fino a giugno proposto dal Napoli,(con un passato da calciatore in Serie A).- Dopo aver sfiorato il Napoli Tudor riparte dalla panchina della Lazio. La chiusura definitiva è prevista per la prossima settimana,. Dopo la sosta i biancocelesti avranno una doppia sfida con la Juventus: prima in campionato il 30 marzo alle 18, all’Olimpico, poi andranno a Torino per giocare la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma martedì 2 aprile alle 21. Sabato 6 aprile è una data da cerchiare in rosso per i tifosi biancocelesti, alle 18.30 c’è il derby con la Roma.