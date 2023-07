Laha incoronato Nicolòcome miglior under 23 dello scorso campionato ma, non fosse stato infortunato a lungo nella seconda parte della stagione,L’esterno delloè stato uno dei giocatori capaci di prendersi i riflettori, venendo dall’anonimato. Normale che per lui in estate si stia scatenandotra tanti club della A.- Lo vogliono tutte: dallaal, dall’all’, passando per il. Cosa vedono nel presente, e nel futuro soprattutto, di questo colosso svedese? Nella sua prima annata nella massima serie italiana,, abbastanza per far girare tante teste. Ne avrebbe collezionato di più se un infortunio non avesse chiuso la sua prima stagione già a febbraio. Un’operazione per via di unalo ha messo ko a lungo. Un duro colpo per lui e per lo Spezia che si è visto privato del suo motorino sulla destra ed è entrato in un lungo periodo di crisi che poi ha portato la squadra di Semplicidopo lo spareggio con il. In Liguria è tempo di ricostruire e, se possibile, di monetizzare con le cessioni dei top player. I primi della lista sonoe appuntoDi lui hanno stupito fin da subito lo strapotere fisico e la duttilità., uno stantuffo sulle fasce e un costante pericolo per le difese avversarie. Come riportano i dati di Kickest,tramite inserimenti senza palla. Efficace lontano dal gioco, si destreggia bene anche quando entra in possesso del pallone:Duttile, si diceva. Holm dà il meglio sulla destra dove può giocare dama anche dao all’occorrenza da. È stato impiegato però anchee anche lì non ha sfigurato. Un coltellino svizzero pronto all’uso. Può migliorare sotto porta e nelle ultime decisioni però. Pur arrivando spesso a tu per tu col portiere avversario, nella scorsa Serie A ha realizzatocon la Cremonese econ la Sampdoria,Emil rientra a pieno nell’ondata di giocatori scandinavi che sta colonizzando la Serie A, ma anche tanti tra i migliori campionati europei. Nato e cresciuto calcisticamente in Svezia, ha iniziato con ilprima di passare in Danimarca al. È qui che lo Spezia lo ha pescato e già si frega le mani per l’asta che si sta scatenando per lui.Piace un po’ a tutti. Uno dei suoi primi estimatori è Cristianoche voleva portarlo ale altrettanto vuole fare alla. Il suo profilo è perfetto per prendere l’eredità della fascia lasciata orfana da. Un giovane come lui e uno già più collaudato comerappresenterebbe la soluzione perfetta per. Giuntoli ci sta provando, consapevole della forza di questo ragazzo che più volte ha fatto controllare dai suoi osservatori. Anche il vecchio corso juventino lo aveva identificato come un ragazzo su cui scommettere a occhi chiusi. I primi contatti ci sono stati, così come con. Come riporta Sky Sport, proprio i nerazzurri sono gli ultimi ad essersene interessati.Una richiesta per ora troppo alta perche puntava a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, in un’operazione in stile. Ci sarà occasione di risentirsi. Intanto per Holm hanno bussato, che poi si è concentrata più sulla fascia mancina, e il, che poi ha preso lo stesso ex Cagliari. I top club della Serie A puntano a far leva sulla volontà del ragazzo che spinge per partire e mettere le ali alla sua carriera, come fa in campo su quella fascia destra bruciata dai suoi scatti.