Udinese-Napoli interrotta, si ricorda il tragico terremoto: 'La terra tremava, ma il Friuli non si piegava' FOTO

La partita tra, posticipo del lunedì sera che chiude la 35esima giornata di Serie A, vieneL'interruzione era già stata decisa prima del fischio d'inizio dato dall'arbitro Gianluca Aureliano di Bologna.Nessun problema in campo o sugli spalti, ma- La partita del Bluenergy Stadium non si ferma in un orario qualsiasi.. Un disastro che provocò

A quarantotto anni esatti dal quel tragico evento, il nostro ricordo va alle migliaia di vittime del terremoto che, il 6 Maggio 1976, colpì il Friuli pic.twitter.com/E7VVMogsYc — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 6, 2024

Lo stadio di Udine, peraltro, fu inizialmente intitolato Friuli anche sull'onda di quanto accaduto allora.- Alle 21 e 12 secondi, 16' di gioco, il gioco si è fermato e giocatori delle due squadre, arbitro e pubblico si sono lasciati andare a un sentito e commosso applauso. E sugli spalti è apparso uno striscione: "".- Lo stesso Napoli, ospite dell'Udinese, ha ricordato la tragedia del 1976 sui social.