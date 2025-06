Perché Vieira è rimasto al Genoa

Getty Images

Quello diera uno dei nomi accostati all'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi. Quando l'allenatore ha comunicato la sua decisione di andare all'Al-Hilal, la coppia Marotta-Ausilio ha valutato tre profili: la prima scelta era Cesc Fabregas, per il quale è stato fatto più di un tentativo ma il Como ha alzato un muro senza cedere di un centimetro; la prima alternativa Cristian Chivu, affondando il colpo con un contratto biennale.- L'allenatore francese sul contratto aveva una clauola rescissoria di 500mila euro, con mezzo milione si poteva liberare e tra le parti c'era stato anche qualche contatto preliminare;, con conseguente aumento dell'ingaggio che fino a poco fa era di un milione di euro.

- Vieira ha commentato così la firma sul rinnovo: "È stato un periodo molto intenso da quando sono arrivato a Genova lo scorso novembre. Siamo riusciti a garantire al Genoa la permanenza in Serie A e a terminare la stagione con orgoglio e determinazione, come questo club merita. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo costruito e raggiunto, tutti insieme.da fare, non ci è voluto molto per trovare un‘intesa e completare le formalità burocratiche. Ora è il momento di godersi un po’ di vacanze, ma continueremo a lavorare dietro le quinte per prepararci all’inizio della prossima stagione".