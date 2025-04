Perché Vieira può essere il nuovo allenatore della Roma

Getty Images

Uno dei nomi accostati alla Roma per la panchina del 2025/26 è quello di, che da quando ha sostituito Gilardino al Genoa a stagione in corso è riuscito ad allontanare i rossoblù dalla lotta per non retrocedere.: i due si conoscono molto bene e da anni il dirigente francese si affida al procuratore per alcuni affari di mercato. L'ultima operazione chiusa insieme è stato l'arrivo di Gourna-Douath a gennaio.

- Dopo una carriera da centrocampista ad alti livelli, l'esperienza di Patrick Vieira da allenatore inizia nelle giovanili deldove aveva smesso di giocare. Dopo qualche anno rimane nel gruppo City e si trasferisce in MLS a, due anni e mezzo e poi il ritorno in Europa: prima alper due anni e mezzo e una qualificazione ai gironi di Europa League, poi aldal quale viene esonerato a metà della seconda stagione. L'ultima esperienza prima di tornare in Italia è quella allo, col quale nella scorsa stagione si piazza al 13° posto in Ligue 1 e arriva ai quarti di Coppa di Francia.

- Il modulo più usato da Patrick Vieira negli ultimi due anni è quel. Allenatore moderno che gioca un calcio propositivo con il baricentro alto, il messaggio che vuole trasmettere alla squadra è quello di tenere il pallone per crearsi spazi dove infilarsi per colpire. In alternativa al 4-2-3-1, ha giocato anche con la difesa a tre rinforzando il centrocampo- Ranieri è stato chiaro più volte spiegando che dalla prossima stagione non sarà più lui l'allenatore della Roma. Uno dei profili che piacciono di più per il 2025/26 è quello di, attualmente ct della Turchia; durante una recente conferenza stampa Ranieri ha escluso il nome di Gasperini ma qualche contatto c'era stato, rimangono in corsa i nomi di