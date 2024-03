Perchè Vlahovic è stato espulso? Cosa è successo nel finale di Juve-Genoa

Niente gol e tanta rabbia nel finale: Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, ha masticato più amaro di tutti nel pareggio per 0-0 maturato col Genoa nel lunch match della 29esima giornata di Serie A. L'ex Fiorentina è stato espulso nel finale per doppia ammonizione, due gialli per proteste. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.



NERVOSISMO - L'attaccante, nel tentativo di trovare la rete, si è scontrato con il portiere rossoblù Martinez su un cross di Yildiz e si è visto fischiare contro il fallo. La reazione è stata veemente e gli è costata il primo giallo, ma poi ha applaudito il direttore di gara, apostrofandolo con "Bravo, bravo". Troppo per Giua, che ha estratto il secondo giallo e quindi il rosso. Vlahovic, dunque, salterà la gara contro la Lazio al rientro dopo la sosta Nazionali. Allegri è rimasto visibilmente sbigottito