In italia ci sono. Perché i rossoneri arrivassero davanti a una o più di queste, ci sarebbe stato bisogno di un evento particolare: il loro naufragio (bianconeri e azzurri sono ancora a rischio) oppure un percorso straordinario da parte dello stesso Milan. Poi c'è un gruppo di formazioni che ambiva al quarto posto, l'ultimo utile per entrare in Champions:. Qual è la migliore delle quattro? La risposta è soggettiva, ognuno la pensa a modo proprio; noi abbiamo la sensazione che, quando trova la condizione atletica,. Qualunque sia il vostro giudizio in merito, resta un fatto: all’inizio del campionato, se nessuna delle tre big avesse sbagliato tutto,i. Adesso sta passando il concetto che,. Ma non è così.Il paradosso è che, nel giudizio generale (ed evidentemente anche in quello del suo club, che. Se avesse avuto un percorso opposto, sbagliando l’avvio e crescendo alla distanza, i giudizi sarebbero diversi anche se adesso avesse gli stessi 66 punti. Prendeteè superiore al Milan per qualità e quantità di calciatori di livello, è alla pari in classifica con i rossoneri,. Il motivo? E’ partito malissimo e ora sta recuperando il terreno perduto, quindi dà l’impressione di volare.Noiovvero le potenzialità di entrambe a inizio anno, perciò il nostro giudizio è differente:ma hanno viaggiato in linea con le loro possibilità tecniche (anche se ovviamente bisogna prendere atto del crollo di risultati nella seconda parte della stagione);(ma davvero minimo) del loro campionato. Semmai bisogna che idopo l’illusione - cullata a lungo - di avere un gruppo da vertice. Non è così, il campo lo ha dimostrato. E. Invece adesso si parla più di partenze eccellenti, da, che di rinforzi importanti.@steagresti