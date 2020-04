L'ex terzino di Sampdoria e Genoa Pedro Pereira ha parlato ai taccuini di rtp.pt del suo passaggio in rossoblù arrivato dopo aver vestito la casacca blucerchiata: "All’inizio è stato complicato – ha detto il laterale portoghese - I tifosi della Sampdoria si sentivano molto feriti perché avevano un grande affetto per me, mentre per quelli del Genoa avere un giocatore che aveva giocato nella squadra rivale non era così piacevole. All’inizio c’è stato un po’ di caos sui social, ma poi è passata. Dobbiamo sapere affrontare anche questo, fa parte del nostro lavoro".



Pereira ha poi raccontato come la decisione di accettare la corte del grifone non sia stata semplice, pur rivelandosi alla fine la scelta migliore per lui: "Provo ancora un grande affetto nei confronti della Sampdoria. Giocarci contro è stato difficile, ma al Benfica non ero in una situazione facile, non stavo giocando e per la mia carriera ho sentito di doverlo fare: è stata la migliore opportunità per tornare a giocare ad alti livelli, quindi all’inizio è stata una decisione difficile ma ne è valsa la pena dopo. È un club con grande storia".