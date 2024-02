Pereyra ammonito, salta Juventus-Udinese: chi gioca al suo posto

L'Udinese perderà Roberto Pereyra per la gara della prossima giornata in casa della Juventus: il numero 37 friulano è stato ammonito nel primo tempo della sfida casalinga contro il Monza e per lui scatterà la squalifica che gli impedirà di scendere in campo contro la sua ex squadra.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - Partendo dalla formazione schierata da Cioffi contro i brianzoli, il sostituto non è un problema insormontabile: sulla destra del centrocampo dovrebbe giocare Festy Ebosele, che di solito è il titolare, mentre Lazar Samardzic, Martin Payero, Sandi Lovric e Florian Thauvin avranno un concorrente in meno per spartirsi i posti di seconda punta e delle due mezzali. Tre su cinque saranno titolari, gli altri due subentreranno.