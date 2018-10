Ai microfoni di Goal.com, l'ex centrocampista Roberto Pereyra ha parlato della sua esperienza in bianconero. Con tanti passaggi sugli ex compagni...

POGBA, CHE GIOCATORE - "Grande giocatore, non è in discussione. Adesso fa un po’ di fatica a Manchester, ma si riprenderà presto. Se continuerà allo United, farà la storia. Non so che problemi ci siano con Mourinho, ma quando ci siamo parlati mi ha detto che sta bene a Manchester".



IN BIANCONERO – “Sono stati due anni molto belli per me, credo sia stata la mia esperienza più importante in Europa. Ho imparato molte cose, giocato con grandi giocatori in un grande club. Ho imparato un tipo di mentalità e professionalità importanti, non credo sia una cosa comune a tutti i club europei. Berlino? Dura, ma ero contento per aver raggiunto subito questo traguardo. Avevamo vinto tutto, mancava solo quel trofeo".