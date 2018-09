Roberto Pereyra, ex della Juventus, ha parlato ai microfoni di GianlucadiMarzio.com del momento bianconero: "La Juve la vedo benissimo. Ora con CR7 ha ancora più qualità ed è senza dubbio più forte. Punteranno a vincere la Champions. Anche a me sarebbe piaciuto giocare con Cristiano ma… a chi non piacerebbe?". Su due ex compagni in bianconero, poi: "Ogni tanto mi vedo anche col mio ex compagno della Juve Llorente. Con Morata pensate che ancora non siamo riusciti a trovarci! E difficilmente accadrà ora che è diventato papà. Con la nascita dei figli sarà ancor più impegnato".