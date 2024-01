Perez al Napoli? L'Udinese punta Van Breemen, ecco cifre e dettagli

L'Udinese segue da tempo Finn Van Breemen, difensore olandese classe 2003 che gioca nel Basilea, in Svizzera. Federico Balzaretti, dt dei friulani, ne parlava in questi termini qualche tempo fa: "È un ottimo giocatore, lo stiamo seguendo, ma ancora non abbiamo fatto offerte ufficiali, anche perché siamo a posto in difesa. Ha un potenziale interessante. Dietro cercheremo di mandare a giocare in prestito qualche giovane con grande talento che ha avuto poco spazio e ha bisogno di minutaggio".



PEREZ LO SBLOCCA? - In questo momento non c'è spazio per affondare il colpo, però ove il Napoli riuscisse a strappare il sì per Nehuen Perez, leader della difesa di Cioffi, allora tutto potrebbe essere rimesso in discussione. Il prezzo di Van Breemen si aggira intorno ai 5 milioni di euro, Balzaretti e Collavino non vorrebbero andare troppo oltre la metà. Affare in evoluzione.